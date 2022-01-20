В Москве усилили работу по дезинфекции транспорта

Обработку проходят автобусы, электробусы, трамваи и поезда метро

В связи с эпидситуацией в столице усилена работа по дезинфекции столичного транспорта. Ещё до выхода на линию обработку проходят автобусы, электробусы и трамваи. А в метро каждые два часа обрабатывают кассовые зоны, двери, поручни эскалаторов, кнопки лифтов. Что касается поездов, то их обеззараживают ещё до открытия метрополитена.

"Ночью в метрополитене дезинфицируются станции, а также поезда в московском метро, которые стоят в депо, дезинфицируется специальными тепловыми распылителями. Производится соответственно это раз в сутки. Конечно же, и тоннели мы тоже дезинфицируем, это тоже необходимо. Делаем это ночью во время технологических окон", - заявила Анна Лапушкина, заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы.

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