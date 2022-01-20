В Московском зоопарке еноты впали в спячку

Животные заснули позже обычного

В Московском зоопарке наконец уснула пушистая полосатая команда. Еноты и собака Буба только сейчас решили, что температура воздуха, наконец, стала комфортной для сладкого зимнего сна.

Но расслабляться не стоит - сон у этих животных хоть и глубокий, но чуткий. Ради еды они готовы прогуляться по вольеру, а заодно проверить, что тут изменилось. Теперь семейство енотов кормить будут всего раз в неделю. Сегодня, например, на обед у них перепёлки, орехи и креветки.

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