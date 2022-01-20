Собянин доложил Путину об успехах столицы в сфере развития метро и дорожного строительства

Москва успешно решает транспортные проблемы

Строительство новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) позволит решить транспортные проблемы в Москве.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В 2023-2024 годах, как ожидается, запустятся МЦД-3 и МЦД-4, замкнется Большая кольцевая линия (БКЛ).

"В конце 2023 - 2024 годах будет уже функционировать самое большое кольцо в мире. Эти проекты, конечно, должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы", - заявил мэр.

Собянин также поблагодарил Путина за предоставление инфраструктурного кредита, благодаря которому власти города закупили новые вагоны метро и поезда для пригородного сообщения МЦД.

Мэр так отметил, что продолжается работа по строительству дорог и развязок. За минувшие два года в Москве построили около 100 километров дорог, развязок, тоннелей и эстакад.

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