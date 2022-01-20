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В театре рассказали о самочувствии Басилашвили с COVID-19

14:40
  • четверг
  • 20 января 2022

Артисту 87 лет

Народный артист СССР Олег Басилашвили вновь заболел коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 20 января, рассказали в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, где служит актер.
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В театре подтвердили, что у Басилашвили — COVID-19, а также подчеркнули, что 87-летний артист чувствует себя хорошо, симптомы у него отсутствуют, сообщает РИА Новости.

Олег Басилашвили снялся почти в сотне кинокартин, в их числе — "Осенний марафон", "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Курьер", "О бедном гусаре замолвите слово". В РГАБДТ им. Г. А. Товстоногова Басилашвили служит с 1959 года. Басилашвили — лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых.

В 2021 году Олег Валерианович уже попадал в больницу с коронавирусом. Также сообщалось, что COVID-19 выявили у его жены и дочери.

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