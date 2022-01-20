РФПИ: "Спутник V" вдвое эффективнее против "омикрона", чем Pfizer

Исследование провели итальянские ученые

Как сообщил в четверг Российский фонд прямых инвестиций, разработанная в центре имени Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" показала вирусонейтрализующую активность против штамма "омикрон".

Уточняется, что исследование провели в Италии в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"Спутник V" формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму "омикрон" более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Отдельно указано, что через три месяца после вакцинации эффективность российской вакцины в 2,6 раза выше, чем у американской.

Штамм "омикрон" был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. В России зафиксировали уже 1682 случая заражения этим вариантом.

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