ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за нехватки денег на газ

14:50
  • четверг
  • 20 января 2022

Парламент одобрил экстренную меру правительства по выходу из кризиса

Два месяца - в режиме чрезвычайного положения. Парламент Молдавии одобрил экстренную меру правительства по выходу из газового кризиса. Без нее республике грозит полное прекращение поставок голубого топлива из России. Национальная газораспределительная компания в который раз не справилась с финансовыми обязательствами перед "Газпромом".

Новые трудности возникли в январе. Чтобы "Молдовагаз" могла расплатиться с долгами, предприятие решено освободить от уплаты НДС. Уже сегодня компания перечислит российскому партнеру 8 с половиной миллионов долларов - это часть январского долга. Молдавской стороне останется заплатить еще 25 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.