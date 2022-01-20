Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за нехватки денег на газ

Парламент одобрил экстренную меру правительства по выходу из кризиса

Два месяца - в режиме чрезвычайного положения. Парламент Молдавии одобрил экстренную меру правительства по выходу из газового кризиса. Без нее республике грозит полное прекращение поставок голубого топлива из России. Национальная газораспределительная компания в который раз не справилась с финансовыми обязательствами перед "Газпромом".

Новые трудности возникли в январе. Чтобы "Молдовагаз" могла расплатиться с долгами, предприятие решено освободить от уплаты НДС. Уже сегодня компания перечислит российскому партнеру 8 с половиной миллионов долларов - это часть январского долга. Молдавской стороне останется заплатить еще 25 миллионов долларов.

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