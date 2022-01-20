В Москве рассказали о динамике госпитализаций на фоне "омикрона"

В столице следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям

Половина коечного фонда в Москве, выделенного для пациентов с коронавирусной инфекцией, остается свободной. Об этом в четверг, 20 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель городского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

Заммэра подтвердила, что в соответствии с ожиданиями на фоне распространения штамма "омикрон" в Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, за две недели - в 2,7 раза.

Однако количество госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло всего на 10,5% за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших последние четыре дня остается стабильной и не превышает 10%, отметила Ракова.

Заместитель мэра подчеркнула, что городские власти следят за развитием ситуации и готовятся к разным сценариям. Значительно усилена работа поликлиник Москвы, особое внимание уделяется тестированию на коронавирусную инфекцию, сообщает АГН "Москва".

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в Москве уже почти 500 тысяч человек прошли быструю диагностику на коронавирусную инфекцию. С начала 2022 года количество москвичей, сдающих экспресс-тест на коронавирус, увеличилось в два раза.

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