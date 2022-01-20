Врач оценил вероятность заражения "омикроном" на улице

Важно носить маску в оживленных местах

Иммунолог Михаил Костинов прокомментировал вероятность заражения штаммом коронавируса "омикрон" на улице.

Такое возможно при определенных условиях: близкий и продолжительный контакт с инфицированным, при теплой, сырой и ветреной погоде, сообщил врач в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

"Многое зависит от температуры воздуха, осадков скорости и направления ветра, а главное — от расстояния, которое отделяет человека от инфицированного гражданина и времени встречи", - заметил Костинов.

Иммунолог напомнил о необходимости носить маску в оживленных местах, на безлюдной улице ее можно не надевать.

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