На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

Есть пострадавшие
На молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв, пишет "Комсомольская правда".
Уточняется, что ЧП случилось во время заправки холодильных установок азотом. Пострадали три человека.
У здания обрушилась стена, возгорания не произошло. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Также туда направился прокурор района.
Причины хлопка устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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