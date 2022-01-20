На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

Есть пострадавшие

На молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв, пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что ЧП случилось во время заправки холодильных установок азотом. Пострадали три человека.

У здания обрушилась стена, возгорания не произошло. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Также туда направился прокурор района.

Причины хлопка устанавливаются.

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