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На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

15:14
  • четверг
  • 20 января 2022

Есть пострадавшие

На молочном заводе в Купинском районе Новосибирской области произошел взрыв, пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что ЧП случилось во время заправки холодильных установок азотом. Пострадали три человека.

У здания обрушилась стена, возгорания не произошло. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. Также туда направился прокурор района.

Причины хлопка устанавливаются.

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