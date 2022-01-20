ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Никаких иллюзий": Захарова назвала условие поиска точек соприкосновения с ЕС

15:21
  • четверг
  • 20 января 2022

Все будет зависеть от конкретных действий Брюсселя

Российская сторона намерена выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из конкретных действий Брюсселя. С таким заявлением в четверг, 20 января, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Кремль допустил участие ЕС в переговорах по безопасности с США

Представитель МИД пояснила, что "настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в прагматичном и здравомыслящем ключе, взаимовыгодном и учитывающем взаимные интересы и озабоченности" приведет к тому, что в Москве откликнутся и будут совместно искать точки соприкосновения.

С другой стороны, предупредила Захарова, если ЕС "продолжит потакать восточноевропейскому и, в частности, прибалтийскому лагерю, развивая свое внешнеполитическое и военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе", Россия безучастной не останется.

Во внешнеполитическом ведомстве предостерегли Европу от попытки подстроить "под эту мифологему собственные потенциалы", подчеркнув, что "здесь не должно быть никаких иллюзий", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Евросоюза остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и некоторых членов ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.