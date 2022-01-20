"Никаких иллюзий": Захарова назвала условие поиска точек соприкосновения с ЕС

Все будет зависеть от конкретных действий Брюсселя

Российская сторона намерена выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из конкретных действий Брюсселя. С таким заявлением в четверг, 20 января, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД пояснила, что "настрой Брюсселя на переосмысление линии на российском направлении в прагматичном и здравомыслящем ключе, взаимовыгодном и учитывающем взаимные интересы и озабоченности" приведет к тому, что в Москве откликнутся и будут совместно искать точки соприкосновения.

С другой стороны, предупредила Захарова, если ЕС "продолжит потакать восточноевропейскому и, в частности, прибалтийскому лагерю, развивая свое внешнеполитическое и военное планирование вокруг мифа о некой российской угрозе", Россия безучастной не останется.

Во внешнеполитическом ведомстве предостерегли Европу от попытки подстроить "под эту мифологему собственные потенциалы", подчеркнув, что "здесь не должно быть никаких иллюзий", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Евросоюза остаются заложниками антироссийской линии Брюсселя и некоторых членов ЕС.

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