Amazon откроет первый розничный магазин одежды

Бутки появится в Лос-Анджелесе
В 2022 году американская корпорация Amazon откроет свой первый магазин для розничной торговли одеждой Amazon Style, сообщила пресс-служба компании.
Расположен он будет он будет в Лос-Анджелесе.
"Покупатели смогут найти широкий выбор женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров", - сказано в сообщении.
В специализированном приложении Amazon Shopping по QR-кодам можно будет получить данные о размерах и расцветках того или иного товара. Кроме того, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары при помощи сенсорного экрана в примерочных.
Amazon специализируется на электронной торговле, развивая при этом сферы мультимедиа и искусственного интеллекта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram