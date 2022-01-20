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Amazon откроет первый розничный магазин одежды

15:20
  • четверг
  • 20 января 2022

Бутки появится в Лос-Анджелесе

В 2022 году американская корпорация Amazon откроет свой первый магазин для розничной торговли одеждой Amazon Style, сообщила пресс-служба компании.
Названа дата премьеры сериала Amazon по вселенной "Властелина колец"

Расположен он будет он будет в Лос-Анджелесе.

"Покупатели смогут найти широкий выбор женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров", - сказано в сообщении.

В специализированном приложении Amazon Shopping по QR-кодам можно будет получить данные о размерах и расцветках того или иного товара. Кроме того, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары при помощи сенсорного экрана в примерочных.

Amazon специализируется на электронной торговле, развивая при этом сферы мультимедиа и искусственного интеллекта.

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