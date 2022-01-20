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ВМФ России начал серию учений с участием 140 кораблей

15:13
  • четверг
  • 20 января 2022

С воздуха корабли поддерживают более 60 самолетов и вертолетов

Военно-морской флот России начал серию учений во всех зонах ответственности. В маневрах примут участие более 140 кораблей и 60 летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

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"Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысячу единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", - приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

В Минобороны уточнили, что в настоящий момент идут российско-китайско-иранские военно-морские учения. В маневрах CHIRU-2Q22, которые проходят с 18 по 22 января, участвуют корабли Тихоокеанского флота - ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". В дальнейшем отряд кораблей ТОФ направится в Средиземное море, на соединение с силами Северного и Балтийского флотов, для участия в учениях межфлотской группировки.

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