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Адвокат Ефремова рассказал о запрете на общение с прессой

15:25
  • четверг
  • 20 января 2022

Такое указание дал актер

Актер Михаил Ефремов запретил своему адвокату Петру Хархорину общаться с представителями СМИ. Об этом защитник рассказал в четверг "Газете.Ru".

"Вообще, чтобы от моего имени ничего не появлялось. Это было задолго до Нового года. Воля клиента для меня — закон", - отметил Петр Хархорин.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 лет.

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Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин
Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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