ЦБ объяснил требование наказывать за выпуск и обращение криптовалют

Регулятор перечислил связанные с криптовалютами риски

Банк России настаивает на полный запрет выпуска, организации обращения и обмена криптовалют в стране, а также предлагает ввести наказание за нарушение этих требований. Такая позиция изложена в докладе регулятора для общественных консультаций, опубликованном в четверг, 20 января.

Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютами с использованием инфраструктуры российского финансового рынка, поскольку это создает риски подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты.

Интерес к криптовалютам часто сопровождается недостаточной финансовой грамотностью: ожидая высокую доходность от данного инструмента, люди не осознают все связанные с ним риски, говорится в докладе.

Эксперты предупреждают, что криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спекулятивным спросом со стороны вновь входящих на рынок участников, а покидающие пирамиду продают свои вложения с прибылью за счет новичков, рассчитывающих на их будущее подорожание.

Однако нет никаких гарантий возврата средств, вложенных в криптовалюты, а крипторынок характеризуется очень большой волатильностью и зависимостью от информационного фона, предупреждают в ЦБ.

Кроме того, из-за анонимности криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности: отмывание доходов, полученных преступным путем, наркоторговля, финансирование терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный вывод средств за рубеж, вымогательство, коррупция.

В связи с этим регулятор считает необходимым ввести ответственность для российских граждан и юридических лиц за использование криптовалюты для платежей. Также предлагается законодательно запретить использовать инфрастуруктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами, сообщает РИА Новости.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. При этом представитель Банка России согласилась с тем, что "нужно людям дать альтернативу", в качестве которой она назвала цифровой рубль.

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