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Суд арестовал главврача "Матросской тишины"

15:40
  • четверг
  • 20 января 2022

Свою вину подозреваемый отрицает

Пресненский суд Москвы арестовал Александра Кравченко, главврача СИЗО "Матросская тишина", на два месяца, пишет ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кравченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 марта", - сообщили в пресс-службе суда.

Кравченко подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток за фальшивые диагнозы заключенным для их освобождения из-под стражи.

Задержан подозреваемый был 19 января. Свою вину он отрицает.

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