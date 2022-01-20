США решили признать Россию "государством-спонсором терроризма"

Это предусмотрено в новом проекте санкций

Конгресс США решил признать Россию государством-спонсором терроризма. Новый проект антироссийских санкций они назвали "Акт о привлечении к ответственности Путина".

"Не позднее, чем через 30 дней после даты введения этого законопроекта госсекретарь объявит Российскую Федерацию страной, правительство которой неоднократно предоставляло поддержку международному терроризму (более известно как "государство-спонсор терроризма")", - приводит текст документа газета Washington Post.

Среди лиц, перечисленных в проекте санкций, действующие и бывшие российские должностные лица. В частности, сенаторы предлагают распространить рестрикции на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина. В черном списке конгресса оказались также руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замруководителя администрации Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и даже министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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