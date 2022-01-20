Уголовное дело экс-министра Абызова направлено для передачи в суд

Абызову и его сообщникам вменяют хищение 4 млрд рублей

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом в четверг, 20 января, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого обвиняемым вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности; мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; коммерческий подкуп; незаконное участие в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в период с 2012 по 2018 годы обвиняемые в составе преступного сообщества похитили денежные средства энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" в размере 4 млрд рублей. Также они обвиняются в причастности к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд, сообщается на официальном сайте Следкома.

Михаил Абызов до 2018 года занимал должность по координации деятельности "Открытого правительства". После избрания Владимира Путина президентом на очередной срок в 2018 году было сформировано новое правительство, в состав которого Абызов не вошел.

Экс-министра задержали 26 марта 2019 года. Защита предлагала отпустить бывшего чиновника под залог в миллиард рублей, или отправить под домашний арест, однако суд поместил его под стражу. Для возмещения причиненного ущерба следствие наложило арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей.

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