Мишустин потребовал обеспечить технологическую независимость в авиастроении

Необходимо отказаться от использования импортной продукции

Российская авиастроительная отрасль должна быть технологически независима, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства поставил задачу – тказаться от использования импортных комплектующих в этой сфере.

"Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов", - сказал Мишустин. Премьер провел совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка гражданской авиации.

Мишустин убежден, что решение этой задачи позволит снять возможные риски для развития этой важной для страны отрасли. Это исключит задержки при выводе на рынок воздушных судов нового поколения, а также производственные сбои из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний, передает ТАСС.

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