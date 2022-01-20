ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин потребовал обеспечить технологическую независимость в авиастроении

16:09
  • четверг
  • 20 января 2022

Необходимо отказаться от использования импортной продукции

Российская авиастроительная отрасль должна быть технологически независима, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель правительства поставил задачу – тказаться от использования импортных комплектующих в этой сфере.

Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов для авиастроения
Правительство выделит более 3 млрд рублей на исследования в авиастроении

"Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов", - сказал Мишустин. Премьер провел совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка гражданской авиации.

Мишустин убежден, что решение этой задачи позволит снять возможные риски для развития этой важной для страны отрасли. Это исключит задержки при выводе на рынок воздушных судов нового поколения, а также производственные сбои из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Авиационное предприятие
Авиационное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.