Врач Крюков поделился рекомендациями по лечению симптомов "омикрона"

Он предостерег москвичей от приема антибиотиков
Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков призвал лечить симптомы "омикрона" с первых дней заболевания. Как и в случае с обычной простудой, у пациентов, подхвативших "омикрон" наблюдается заложенность носа, боль и першение в горле.
Боль в горле врач посоветовал лечить полосканиями – по 4-5 раз в день. Для этого нужно использовать антисептические растворы. Также можно применять таблетки или спреи с анестетиком.
"Очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", - отметил Крюков (цитата по АГН "Москва").
При заложенности носа стоит применять спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли. При этом каплями не стоит пользоваться больше 7 дней.
Также оториноларинголог предлагает использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерегает от антибиотиков. Они не помогут при "омикроне" или ОРВИ, подчеркнул Крюков. Принимать их можно только по назначению врача.
Течение болезни облегчит проветривание и увлажнение помещений дома. Аналогичные действия на работе сработают как профилактика.
Смотрите инфографику о лечении "омикрона":
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