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Врач Крюков поделился рекомендациями по лечению симптомов "омикрона"

16:06
  • четверг
  • 20 января 2022

Он предостерег москвичей от приема антибиотиков

Главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков призвал лечить симптомы "омикрона" с первых дней заболевания. Как и в случае с обычной простудой, у пациентов, подхвативших "омикрон" наблюдается заложенность носа, боль и першение в горле.

Боль в горле врач посоветовал лечить полосканиями – по 4-5 раз в день. Для этого нужно использовать антисептические растворы. Также можно применять таблетки или спреи с анестетиком.

"Очень важно, что употреблять их можно не чаще двух-трех раз в день", - отметил Крюков (цитата по АГН "Москва").

При заложенности носа стоит применять спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли. При этом каплями не стоит пользоваться больше 7 дней.

Также оториноларинголог предлагает использовать противовирусные препараты широкого действия и предостерегает от антибиотиков. Они не помогут при "омикроне" или ОРВИ, подчеркнул Крюков. Принимать их можно только по назначению врача.

Течение болезни облегчит проветривание и увлажнение помещений дома. Аналогичные действия на работе сработают как профилактика.

Смотрите инфографику о лечении "омикрона":

 

 

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