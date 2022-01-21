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Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

00:01
  • пятница
  • 21 января 2022

Дев ждет выгодный день, а Скорпионов - необычное событие в личной жизни

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Превосходный день для заработков, особенно если они связаны с технологиями или интернетом. Не бойтесь новых алгоритмов: смелость сегодня в почете.

Тельцы

Уран в вашем знаке получает полное одобрение Венеры и Луны, двух женских планет. Вас могут ждать приятная встреча, яркие и полезные покупки, удачная новая прическа.

Близнецы

Вам стоит обратить внимание на темы, касающиеся домашнего уюта. Если хотите переехать, сделать ремонт, поменять мебель в доме, сегодня могут прийти хорошие идеи.

Раки

Вам пора прогуляться! Чем меньше времени вы проведете взаперти сегодня, тем лучше. Это день активных передвижений, общения, то есть обмена энергией, это взбодрит вас.

Львы

Сделайте нестандартный ход на работе, используйте новые знания, удивите необычным решением. Такая тактика повысит ваш авторитет и принесет денежное вознаграждение.

Девы

Очень выгодный день для вас, потому что все будут готовы плясать под вашу мелодию. Продавцы, парикмахеры, доктора, менеджеры - все будут внимательны и полезны.

Весы

Вас порадуют родители или еще более старшие родственники, которые захотят помочь материально. Супругам Весов могут поднять зарплату или прийти деньги от государства.

Скорпионы

Необычное событие в личной жизни раскрасит эту пятницу для заскучавших представителей этого знака. Встреча в транспорте, в командировке, на многолюдном мероприятии будет вам интересна.

Стрельцы

Перемены коснутся ваших обязанностей или условий работы, особенно если ваш руководитель - женщина. Новости ожидаются приятные, но не слишком значительные.

Козероги

Венера в вашем знаке в коалиции с Луной и Ураном – вся троица в земных знаках, что обещает вам профит. Покупки и приятные процедуры, подсказки интуиции и вещие сны – все для вас!

Водолеи

Что-то необычное произойдет у вас дома: гости или новости от родственников поднимут настроение. Постарайтесь не афишировать свои улучшения, чтобы не спугнуть удачу.

Рыбы

Мужчин ждет приятное романтическое знакомство, но вряд ли оно будет долговечным. Женщин порадуют приглашения на интересные мероприятия – как офлайн, так и онлайн.

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