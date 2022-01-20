Собянин рассказал Путину о развитии Москвы

Как развивается мегаполис в непростой период пандемии?

Ситуация с коронавирусом в Москве, решение транспортных проблем, в том числе строительство метро, состояние экономики крупнейшего города страны. Эти и многие другие вопросы Владимир Путин обсудил в четверг с Сергеем Собяниным. Встреча президента и мэра столицы прошла в Кремле.

Беседу с президентом мэр столицы традиционно начинает с подведения итогов. Владимир Путин встречи с Сергеем Собяниным проводит часто, детально обсуждая развития города.

Путин: Сергей Семёнович, мы с вами в постоянном контакте и по телефону, и встречаемся лично, на совещаниях, напрямую работаем. Хотелось бы поговорить о ситуации в столице в целом. Как вы её оцениваете? Какие видите ближайшие задачи?

Собянин: Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к тем непростым условиям, в которых мы работаем. Практически по всем показателям мы ушли в плюс не только к 2020 году, тяжёлому, но и к 2019 году, базовому. Причём, по ряду показателей очень даже прилично: инвестиции выросли на 12 процентов, строительство ‒ на 23 процента, промышленное производство ‒ на 28 процентов. Совершенно очевидно, что это не просто какие-то колебания, а реальный рост экономики города.

Рынок труда адаптировался к новым условиям. Безработица в столице уверенно стремится к нулю - в 2021-м она снизилась на 62%. В большом плюсе находится, к примеру, и розничная торговля, обращает внимание президента Сергей Собянин.

"Эксперты говорят, что отчасти потому, что многие россияне не поехали в Европу и отоваривались и обслуживались в наших торговых центрах и магазинах, и достаточно большой объём денежной массы, которую они традиционно вывозили в европейские страны, остался у нас", - сообщил Собянин.

Гостиничный бизнес, за который переживали, прекрасно пережил кризисный 2020-й. В 2021 он практически вышел на допандемийные показатели. Москва - постоянный резидент списков и рейтингов "лучших мировых столиц". В том числе, занимает высокие строчки среди самых гостеприимных. Существенно компенсировало ситуацию развитие внутреннего туризма. Он оживился. То, что город успешно развивается, становиться понятно и глядя на темпы прироста населения.

"Пока это только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на полтора миллиона больше. Приблизились вплотную к цифре 13 миллионов, даже, возможно, чуть преодолеем её. Пока досчёт идёт, но уже очевидно, что это около 13 миллионов будет. Полтора миллиона дополнительных жителей ‒ это большая цифра. И, конечно, это новые вызовы для Москвы с точки зрения социальной инфраструктуры: детских садов, школ, больниц, поликлиник. И транспорт", - рассказал Собянин.

Развитие транспортной инфраструктуры недаром один из приоритетов для столичных властей. В начале декабря президент и мэр одновременно открыли 10 станций метро. Это абсолютно уникальная ситуация для Москвы - никогда в истории такого масштабного запуска не было. Новый участок БКЛ стал ещё и самым протяжённым среди открытых в один день - около 20 километров. В 2022 году кольцо планируют замкнуть, что позволит существенно разгрузить другие линии подземки и МЦК - в среднем на 25%. Проходка тоннелей протяжённостью в 70 километров уже завершена. Транспортная доступность для пассажиров возросла и после запуска Московских центральных диаметров. Более 5,6 миллиона москвичей стали добираться на работу значительно быстрее.

"Спасибо огромное за ваше решение, связанное с тем, что вы одобрили инфраструктурный кредит, за счёт чего мы закупаем новые вагоны метро и новые поезда для пригородного сообщения, для МЦД. Помимо тех МЦД, которые мы запустили, сейчас активно строятся МЦД-3, МЦД-4, и мы надеемся, что в 2023‒2024 годах эти проекты запустятся. Эти проекты, конечно, должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы, хотя мы продолжаем работать со строительством дорог, развязок. Это около 100 километров дорог, и за 2020-2021 годы, не снижая темпов, строилось где-то около 100 километров в год дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее", - отметил Собянин.

Москва - достойный конкурент мировым мегаполисам и кое в чем даже обходит именитых соперников. Именно поэтому, вполне логично, возникла идея подать заявку на проведение международной выставки ЭКСПО-2030.

"Ни разу не выигрывали заявок. Конкуренция очень большая, и саудиты, и Южная Корея заявилась, Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт работы и по подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, который прошёл, в том числе и в Москве. Отзывы самые хорошие", - сказал Собянин.

Да и инфраструктура столицы к такого рода масштабам готова. Определено даже примерное расположение будущей выставки - мэр на карте показывает намеченное место президенту. Выставочный комплекс для "Экспо" решили не возводить в черте города - слишком напряжно это будет для жителей. Поэтому предполагают строить возле Внуково. Ставку делают на близость к аэропорту, а также на то, что район довольно удобен с точки зрения транспортной доступности: тут функционирует метро, рядом и скоростное Киевское шоссе.

Помимо прочего, проведение такого почётного мероприятия позволит создать дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории. На встрече также обсуждалась текущая ситуация с коронавирусом в столице и предпринимаемые правительством Москвы меры по борьбе с пандемией.

Александра Сергомасова, Филипп Швырёв, "ТВ Центр".

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