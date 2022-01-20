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Подлодка "Волхов" запустила ракету "Калибр" в Японском море

17:12
  • четверг
  • 20 января 2022

Учения прошли успешно

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Волхов" в четверг выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" в Японском море.

Как сообщили в Министерстве обороны, в расчётное время снаряд поразил береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае.

Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Перед выполнением упражнения подлодка совершила скрытый выход в назначенный район. Ранее крылатые ракеты "Калибр" неоднократно использовались для нанесения ударов по объектам боевиков в Сирии, передает "ТВ Центр".

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