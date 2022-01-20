Подлодка "Волхов" запустила ракету "Калибр" в Японском море

Учения прошли успешно
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Волхов" в четверг выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" в Японском море.
Как сообщили в Министерстве обороны, в расчётное время снаряд поразил береговую цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае.
Дальность стрельбы составила более тысячи километров. Перед выполнением упражнения подлодка совершила скрытый выход в назначенный район. Ранее крылатые ракеты "Калибр" неоднократно использовались для нанесения ударов по объектам боевиков в Сирии, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram