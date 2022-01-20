Щенка ретривера готовят для кинологической службы симферопольского аэропорта

Собаку привезли из Москвы

Из Москвы в Крым на службу. На полуостров для дальнейшей работы в кинологической службе симферопольского аэропорта привезли щенка новошотландского ретривера. Сейчас Руби проходят курс социализации и послушания. Затем собаку будут обучать искать взрывчатку, оружие и боеприпасы. А на работу в отряд её возьмут только после сдачи серьезных экзаменов.

Она бы и рада, но как тут удержаться, когда вокруг столько соблазнов. Обнюхать чемодан, посмотреть на страшную подвижную лестницу-эскалатор, попозировать пассажирам, вильнуть хвостом проходящему мимо коллеге. Прогулка по терминалу аэропорта – не просто изучение будущего места работы - процесс социализации.

В службе транспортной безопасности у всех собак железные нервы. Никакой агрессии или непредсказуемости. Щенки пока учатся концентрироваться на корме или игрушке, не отвлекаясь на шум, крик или работу техники.

Руби - три месяца. Щенок приехал из Москвы. Новошотландский ретривер - самый аристократичный работник кинологической группы симферопольского аэропорта. У него даже кончики лап белые, словно перчатки. Но породу выбирали вовсе не из-за статуса. Характеристики подходящие.

"Эти собачки очень активные, любят работать, очень любят умственную нагрузку", - рассказал начальник кинологической группы службы транспортной авиационной безопасности Симферопольского аэропорта Артем Головин.

Искать придётся взрывчатку или патроны, обследовать брошенные пакеты и сумки. Случаи были разные. Пассажиры пытались даже провезти минометный снаряд времён Великой отечественной. Но, в основном, собаки находят пиротехнику и петарды. Правда, Руби пока при обследовании помещений чаще находит кухню. Питание - каждые три часа.

Ежедневный осмотр - еще одна обязательная процедура. Ветеринары пристально наблюдают за ростом подопечных. Усидеть на приеме – задача не из легких, особенно когда за окном так много всего интересного. Но для занятий на улице еще холодно. Остается лишь наблюдать за опытными коллегами в вольерах. Собаки здесь разных пород, есть и настоящие ветераны.

Смену готовят в течение года. Сначала щенки проходят курс послушания, затем обучение поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. На полноценную службу в терминале аэропорта Руби заступит осенью после сдачи экзаменов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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