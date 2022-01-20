Главная автострада Чехии заблокирована из-за столкновения 40 машин

Известно о пятерых пострадавших

Более чем 40 автомобилей столкнулись на автостраде D5 в 33 км от Праги. Движение по главной трассе Чехии заблокировано.

"По предварительной информации столкнулись свыше 40 машин, серьезно ранены пять человек, трое из них зажаты в поврежденных машинах. Учитывая число пострадавших автомобилей, мы ожидаем, что раненых окажется гораздо больше", - рассказала телеканалу ЧТ24 представитель спасательной службы Петра Гомолова.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия и несоблюдение скоростного режима. Ситуация осложняется тем, что в столкновении приняли участие 10 большегрузных автомобилей. К месту аварии направляются кареты скорой помощи из ближайших населенных пунктов. Из Праги вылетел санитарный вертолет. Движение на столицу Чехии полностью перекрыто.

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