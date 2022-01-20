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Объявлена стоимость экспресс-теста на ковид в аэропортах Египта

17:16
  • четверг
  • 20 января 2022

С 22 января все расходы ложатся на туристов

Туристам, прибывшим в Египет с сомнительными документами о вакцинации, придется заплатить за экспресс-тест в аэропорту. В департаменте здравоохранения провинции Красное море объявили стоимость этой услуги – 20 долларов.

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"ПЦР-тест заменяется на экспресс-тест Antigen стоимостью в 20 долларов США", - цитирует сообщение департамента РИА Новости.

Египетские власти ранее объявили, что с 22 января вступают в силу новые правила въезда в страну. Если представленные документы о вакцинации или проведенных тестах вызовут сомнения у египетских органов, прибывшим придется оплатить экспресс-тест на коронавирус. Если тест окажется положительным, то турист отправится в отель на самоизоляцию, расходы за которую также ложатся на него.

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