Блинкен заявил о "сильной позиции" США на переговорах с Лавровым

Встреча намечена на 21 января

Госсекретарь США представит общую позицию Вашингтона и Брюсселя на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Энтони Блинкена, страны Запада продолжат напоминать Москве о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если она выберет путь "дальнейшей агрессии" в отношении Украины.

"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", - сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Переговоры госсекретаря США и главы МИД России состоятся 21 января в Женеве. Глава госдепартамента заявил, что он намерен продолжить дипломатические дискуссии. При этом Блинкен уверен, что США вместе с союзниками занимают более сильные позиции, нежели Россия, передает "Интерфакс".

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