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Германия отказалась снабжать Украину оружием

17:56
  • четверг
  • 20 января 2022

Это традиционная позиция Берлина

Германия не намерена снабжать оружием Украину. Берлин традиционно воздерживается от поставок вооружений в зоны конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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"Германия традиционно занимает отстраненную позицию в отношении экспорта вооружений в регионы конфликта", - сказала Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен в Берлине обсуждает ситуацию на границе России и Украины. Госсекретарь США и глава МИД ФРГ встретились с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Запланирована также встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

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