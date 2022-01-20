Германия отказалась снабжать Украину оружием

Это традиционная позиция Берлина

Германия не намерена снабжать оружием Украину. Берлин традиционно воздерживается от поставок вооружений в зоны конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Германия традиционно занимает отстраненную позицию в отношении экспорта вооружений в регионы конфликта", - сказала Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен в Берлине обсуждает ситуацию на границе России и Украины. Госсекретарь США и глава МИД ФРГ встретились с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Запланирована также встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

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