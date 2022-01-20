В Госдуме назвали "страшилками" новый проект антироссийских санкций

Текст пока официально не опубликован

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал новый проект американских санкций против России. Парламентарий назвал документ "страшилками", которые не будут работать.

"Это все тот же акт, принятие которого отложили. Добавили только почему-то фамилии тех, кто уже под санкциями. И грозят объявить Россию спонсором терроризма", - заявил РИА Новости Никонов.

Новый проект ограничительных мер в отношении России представил в четверг республиканец Джим Бэнкс. Текст пока официально не обнародован, однако, по данным СМИ, проект включает санкции в отношении ряда российских политиков и бизнесменов.

Также в документе прописывается запрет на операции с российским госдолгом и меры против газопровода "Северный поток - 2".

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что "Северный поток — 2" является исключительно экономическим проектом. По ее словам, попытки использовать энергетику как оружие приведут к соответствующим последствиям.

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