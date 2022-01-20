"Чипировалась": пластический хирург объяснил молодость Пугачевой

Примадонна могла воспользоваться одной из передовых разработок

Каждый выход Аллы Пугачевой в свете или появление новых снимков в инстаграме приводит поклонников в восторг. Они гадают, как 72-летней Примадонне удается не только не стареть, но и с годами выглядеть все моложе.

На последних снимках Пугачевой заметно, что она не просто похудела, но и сделала подтяжку лица. Но не страшно ли звезде делать пластику в столь серьезном возрасте? На этот вопрос ответил пластический хирург Тимур Хайдаров, к которому обращаются российские артисты.

"Вы же не ее лечащий врач? Откуда вы знаете о ее проблемах со здоровьем? Есть же истории, когда подготавливают пациента к пластической операции. Тот же биохакинг", — заявил Хайдаров в Youtube-шоу "Алена, блин!".

По мнению хирурга, Пугачева могла воспользоваться одной из передовых разработок в области медицины. Например, ей могли вшить специальную ампулу с нужными компонентами.

"Это как чипирование, только чип красоты, чип здоровья. Возможно, она прибегла и к этой истории. Чип перераспределяет настройки организма, после чего он сам начинает худеть, а мышцы растут", - сказал Хайдаров.

Он добавил, что это звучит фантастически, но такая методика уже используется в Майами, Израиле и Европе.

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