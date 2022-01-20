Минфин США наказал украинцев из-за "действий России"

Вашингтон ввел санкции против четырех граждан Украины, якобы связанных с Москвой

Министерство финансов США ввело санкции против России в связи с ее "причиняющими вред действиями за рубежом". Как пояснили в ведомстве, ограничения касаются четырех граждан Украины, по мнению Вашингтона, связанных с нашей страной.

В санкционных списках оказались депутат Верховной Рады Тарас Козак, Владимир Олейник (экс-парламентарий), бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, а также депутат Рады Олег Волошин.

Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, в котором, по данным СМИ, находится ряд российских политиков и бизнесменов. Также в документе прописываются меры против газопровода "Северный поток - 2".

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал документ "страшилками", которые не будут работать.

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