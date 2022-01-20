Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы

Говорили об отношениях двух стран

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры России и Венесуэлы обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах.

"Подчёркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин. Подтверждён настрой на дальнейшую тесную координацию в международных делах в соответствии с принципами стратегического партнёрства, на которых выстраиваются отношения двух государств", - сообщили в Кремле.

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