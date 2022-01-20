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Молдавия полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

19:14
  • четверг
  • 20 января 2022

Перечислено порядка 25 млн долларов

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январские поставки голубого топлива. Необходимые средства - почти 25 миллионов долларов - предоставили власти Молдавии, сообщил вице-премьер страны.
Молдавия ввела режим ЧП на два месяца из-за нехватки денег на газ

Ранее парламент одобрил введение режима чрезвычайного положения на два месяца в качестве экстренной меры по выходу из газового кризиса. В четверг Молдавия вновь оказалась на грани полного прекращения поставок газа из нашей страны из-за того, что в очередной раз не справилась со своими финансовыми обязательствами.

Согласно договору, "Молдовагаз" до 20 числа должна заплатить за предыдущий месяц и внести аванс за текущий. Не получив эти средства, российский концерн предупредил, что может перекрыть трубу уже 21 января.

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Молдавия полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь
Молдавия полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь
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