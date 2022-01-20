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Зеленского задели слова Байдена о "незначительной агрессии"

19:34
  • четверг
  • 20 января 2022

Незначительных жертв не бывает, заявил президент Украины

Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского лидера Джо Байдена о "незначительной агрессии" России. В Twitter президент Украины поправил Байдена, отметив, что не может быть "незначительной агрессии".
Зеленский призвал украинцев не паниковать и не скупать гречку

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких", - написал Зеленский.

Ранее Байден заявил, что "незначительное вторжение" России на Украину вызовет более сдержанную реакцию Вашингтона, чем полномасштабное.

Мифы о "российской агрессии" против Украины Запад начал распространять в конце 2021 года. При этом Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

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