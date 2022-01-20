Эрдоган подтвердил намерение пригласить Путина и Зеленского в Турцию

Там лидеры России и Украины могли провести встречу с глазу на глаз
Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил желание провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции. Ранее об этом заявлял представитель турецкого президента.
"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского", - сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
Он добавил, что в начале февраля отправится на Украину.
Ранее в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram