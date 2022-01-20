Эрдоган подтвердил намерение пригласить Путина и Зеленского в Турцию

Там лидеры России и Украины могли провести встречу с глазу на глаз

Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил желание провести встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции. Ранее об этом заявлял представитель турецкого президента.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского", - сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в начале февраля отправится на Украину.

Ранее в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия".

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