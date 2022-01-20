МВД раскрыло подробности задержания замглавы Минтранса Токарева

Чиновника подозревают в причастности к хищениям средств "Спецтрансстроя"

МВД России в четверг сообщило о задержании заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, а также ряда иных лиц в рамках возбужденного уголовного дела.

"По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере", - говорится в сообщении на сайте МВД России.

Токарев подозревается в причастности к хищениям средств ООО "Спецтрансстрой". В его служебном кабинете накануне были проведены обыски.

Чиновник заключен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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