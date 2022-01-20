ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД раскрыло подробности задержания замглавы Минтранса Токарева

20:13
  • четверг
  • 20 января 2022

Чиновника подозревают в причастности к хищениям средств "Спецтрансстроя"

МВД России в четверг сообщило о задержании заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, а также ряда иных лиц в рамках возбужденного уголовного дела.
Кремль включил статью Сафронова в дайджест для чиновников

"По версии следствия, фигуранты причастны к мошенничеству, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере", - говорится в сообщении на сайте МВД России.

Токарев подозревается в причастности к хищениям средств ООО "Спецтрансстрой". В его служебном кабинете накануне были проведены обыски.

Чиновник заключен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Токарев
Владимир Токарев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.