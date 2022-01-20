Американские СМИ ополчились на Байдена

Чем американский лидер прогневал журналистов?

Москва готова искать точки соприкосновения с Брюсселем, если там переосмыслят своё отношение к России. Об этом заявила в четверг официальный представитель нашего МИДа. Но, как подчеркнула Мария Захарова, скорее всего, западные партнёры по указке Вашингтона продолжат и дальше твердить о мифической российской угрозе для Украины. Эта же тема стала центральной и на пресс-конференции Джо Байдена по случаю первой годовщины его президентства.

Лица все те же, разговор о том же. США и евробюрократы. Тема мифического российского вторжения на Украину затмила всю международную повестку. Никакой атаки не было и не планируется, но наказание уже готово.

"Если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями. Мы вновь подтверждаем нашу солидарность с Украиной и нашими европейскими партнерами, которым угрожает Россия", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дирижирует всем этим санкционным хором Вашингтон. Чем именно Москва угрожает Киеву и всей Европе, дислоцируя войска на своей же территории, американцы не поясняют. Так же, как и зачем России вторгаться на Украину. Но складывается впечатление, что это очень нужно Штатам. Это их пресса публикует карты и планы атаки на Незалежную. Как будто уже спланировали войну за наш Генштаб. А после пресс-конференции Байдена разразился скандал: взбунтовались даже лояльные демократам СМИ. Американский президент как будто уговаривает Путина и дает тому добро на вторжение.

На пресс-конференции американский президент, грозя Москве немыслимыми санкциями, признал: среди партнеров и союзников США нет единства по поводу рестрикций. Но зависеть они будут от того, насколько сильно Россия вторгнется на Украину. Прозвучало, как будто Байден торгуется: если немного, то можно.

"Одно дело, если это незначительная вылазка, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать. Но, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами. Санкции будут разрушительными и невиданными до сих пор", - заявил Байден.

Эксперты считают, что именно Вашингтону на фоне позорного бегства из Афганистана нужен какой-то конфликт, чтобы попробовать выйти из него победителем. Украина вполне для этого подходит. При этом, своих солдат американцы в Незалежную не отправляют. Говорят о том, что членство в НАТО Украине в ближайшем будущем не светит. Но воевать, судя по всему, готовы до последнего украинца.

На кадрах - разгрузка так называемой военной помощи Украине от Великобритании. Это партия высокоточных противоракетных комплексов. Только за минувшие сутки совершено 6 подобных рейсов тяжелых военно-транспортных самолетов. Но самая масштабная подмога - из США. За последние месяцы из Вашингтона пришли 30 противоракетных танковых комплекса "Джавелин" и 180 ракет к ним. Киев подобную помощь воспринимает как карт-бланш на продолжение силовой операции в Донбассе. Несмотря на режим перемирия, обстрелы мирного населения юго-востока продолжаются. Но вооружая до зубов Украину, агрессором коллективный запад все равно пытается сделать Москву.

С совершенно неожиданным обращением к нации выступил Владимир Зеленский. Все последние месяцы он не просто поддерживал, сам раздувал тему российской угрозы. И требовал санкций для Москвы за вторжение, которого не было. А теперь его заявление пресс-служба озаглавила как: Без паники. С верой в Украину и мир.

"Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. Сейчас нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у людей возникло чувство тревоги. Нужно выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками", - сказал Зеленский.

Россия неоднократно подчеркивала: стороной конфликта на юго-востоке она не является, ни на кого нападать не собирается. А хочет лишь получить юридические гарантии собственной безопасности. 21 января в Женеве должна состояться встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны в очередной раз обсудят предложенные Москвой взаимные шаги для снятия напряженности. Письменного ответа от Вашингтона на наши конкретные предложения о гарантиях безопасности нет до сих пор.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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