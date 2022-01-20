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Путин вручил орден первому главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву

22:38
  • четверг
  • 20 января 2022

20 января Шаймиеву исполнилось 85 лет

Сегодня 85 лет исполнилось Минтимеру Шаймиеву - первому главе Татарстана и ныне действующему госсоветнику республики. Владимир Путин подписал указ о награждении Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В поздравительной телеграмме президент отметил, что вся деятельность и жизнь Минтимера Шариповича тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном.

Поздравить Минтимера Шариповича в Казань лично приехали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщает "ТВ Центр".

В ходе торжественного вечера подчеркивали, что Татарстан сейчас не просто один из успешных и процветающих регионов России, а настоящий образец для подражания. В ответном слове Минтимер Шаймиев отметил неотъемлемость своей жизни от жизни страны.

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Владимир Путин и Минтимер Шаймиев
Владимир Путин и Минтимер Шаймиев
Минтимер Шаймиев и Валентина Матвиенко
Минтимер Шаймиев и Валентина Матвиенко
Минтимер Шаймиев
Минтимер Шаймиев
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