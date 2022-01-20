Путин вручил орден первому главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву

20 января Шаймиеву исполнилось 85 лет

Сегодня 85 лет исполнилось Минтимеру Шаймиеву - первому главе Татарстана и ныне действующему госсоветнику республики. Владимир Путин подписал указ о награждении Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В поздравительной телеграмме президент отметил, что вся деятельность и жизнь Минтимера Шариповича тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном.

Поздравить Минтимера Шариповича в Казань лично приехали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, сообщает "ТВ Центр".

В ходе торжественного вечера подчеркивали, что Татарстан сейчас не просто один из успешных и процветающих регионов России, а настоящий образец для подражания. В ответном слове Минтимер Шаймиев отметил неотъемлемость своей жизни от жизни страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram