В России появится новая 100-рублевая банкнота

Обновление ждет и другие купюры, но позже
Банк России в ближайшее время может презентовать новую банкноту в 100 рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.
"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", - приводит ТАСС слова Алексеева.
Также ожидается, что в 2023 году Банк России покажет новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram