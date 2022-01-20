В России появится новая 100-рублевая банкнота

Обновление ждет и другие купюры, но позже

Банк России в ближайшее время может презентовать новую банкноту в 100 рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдет очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", - приводит ТАСС слова Алексеева.

Также ожидается, что в 2023 году Банк России покажет новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей.

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