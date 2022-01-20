Пассажирский автобус опрокинулся под Калининградом (видео)

Есть пострадавшие

В Калининградской области произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Из-за наледи его занесло на трассе, после чего он съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали четыре человека.

"По предварительным данным, водитель автобуса 1965 года рождения неправильно выбрал скоростной режим, не учел метрологические условия, в результате чего на левостороннем закруглении дороги транспортное средство съехало в кювет", - приводит ТАСС сообщение регионального главка МВД.

По уточненным данным, инцидент произошёл на 34-м километре трассы Зеленоградск – Приморск.

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