Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в Конституцию

Он пройдет 27 февраля
Референдум по изменению Конституции Белоруссии состоится 27 февраля. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Согласно тексту указа, вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Об этом сообщает "Интерфакс".
В случае одобрения изменений поправки вступят в силу через 10 дней.
Власти Белоруссии заявили о необходимости внесения изменений в Конституцию после того, как страну охватили беспорядки после президентских выборов в 2020 году.
Согласно поправкам, Белоруссия остается президентской республикой. В Основном законе предлагается закрепиться норму о том, что одно и тоже лицо может быть президентом не более двух сроков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram