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Лукашенко назначил дату референдума по поправкам в Конституцию

21:19
  • четверг
  • 20 января 2022

Он пройдет 27 февраля

Референдум по изменению Конституции Белоруссии состоится 27 февраля. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Согласно тексту указа, вопрос, вынесенный на референдум, сформулирован так: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Об этом сообщает "Интерфакс".

В случае одобрения изменений поправки вступят в силу через 10 дней.

Власти Белоруссии заявили о необходимости внесения изменений в Конституцию после того, как страну охватили беспорядки после президентских выборов в 2020 году.

Согласно поправкам, Белоруссия остается президентской республикой. В Основном законе предлагается закрепиться норму о том, что одно и тоже лицо может быть президентом не более двух сроков.

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