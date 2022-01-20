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Вакцинные пропуска начнут действовать во Франции с 24 января

22:07
  • четверг
  • 20 января 2022

Страна столкнулась с пятаой волной коронавируса

Вакцинный пропуск во Франции начнет действовать с понедельника, 24 января. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
Названо условие для победы над пандемией коронавируса

Удостоверяющий вакцинацию документ будет обязательным для посещения кафе, театров и других общественных мест.

"Пятая волна коронавируса, с которой столкнулась страна, отличается от прежних тем, что штаммы вируса распространяются на этот раз не последовательно, а синхронно", - приводит ТАСС слова Жана Кастекса.

Более 18 миллионов случаев ковида выявили в мире за неделю. Про данным ВОЗ, заболеваемость за семь дней выросла на 20 процентов, а смертность - на четыре.

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