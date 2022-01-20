Легендарного футболиста Пеле госпитализировали

Ему предстоит курс химиотерапии

Трехкратный чемпион мира, легендарный футболист сборной Бразилии Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Речь идёт о плановом лечении. Обследование нацелено на получение информации об онкологии игрока", - пишет издание.

Осенью Пеле провел в больнице месяц после того, как ему удалили опухоль. Тогда сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.

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