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Легендарного футболиста Пеле госпитализировали

22:22
  • четверг
  • 20 января 2022

Ему предстоит курс химиотерапии

Трехкратный чемпион мира, легендарный футболист сборной Бразилии Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Речь идёт о плановом лечении. Обследование нацелено на получение информации об онкологии игрока", - пишет издание.

Осенью Пеле провел в больнице месяц после того, как ему удалили опухоль. Тогда сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.

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Бразильский футболист Пеле
Бразильский футболист Пеле
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