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Австрия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

22:35
  • четверг
  • 20 января 2022

До 15 марта должны привиться те, кто еще этого не сделал

Национальный совет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от коронавируса. Инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов.

Согласно принятому закону, с 1 февраля вакцинация станет обязательной для всех граждан старше 18 лет. Те, кто еще не привился, обязаны это сделать до 15 марта.

Исключение сделано только для беременных, тех, кому противопоказана прививка по состоянию здоровья, и тех, кто переболел коронавирусом менее полугода назад.

В случае отказа от вакцинации грозит штраф 600 евро. Максимальная сумма штраф за год может достичь 3,6 тысяч евро, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

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