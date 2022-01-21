Байден рассказал, что именно США посчитают "вторжением" на Украину

Вашингтон готовится "жестко отвечать"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил на брифинге с журналистами, что Вашингтон посчитает любое пересечение подразделениями войск России украинской границы "вторжением" на Украину.

"Я абсолютно четко говорил Владимиру Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", - цитирует главу Белого дома ТАСС.

Байден добавил, что "будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ".

В четверг агентство Associated Press сообщило, что в случае "вторжения" России на Украину, о котором активно говорят в последнее время на Западе, Байден не намерен отвечать отправкой американских войск.

В настоящее время Белый дом пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

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