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Вашингтон не ждет "прорывов" от переговоров с Москвой

08:21
  • пятница
  • 21 января 2022

Сергей Лавров и Энтони Блинкен встретятся в пятницу в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поделился своими ожиданиями от готовящихся в Женеве переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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"Я не ожидаю никакого прорыва", - сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам главы Госдепа, у Москвы и Вашингтона была возможность поразмышлять по итогам трех сессией переговоров по гарантиям безопасности, теперь же нужно понять, на каком этапе стороны находятся.

Американская делегация рассчитывает донести общую позицию США и их европейских партнеров.

Ранее в российском МИД сообщили, что в пятницу в Женеве Россия и США обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

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