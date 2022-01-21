Вашингтон не ждет "прорывов" от переговоров с Москвой

Сергей Лавров и Энтони Блинкен встретятся в пятницу в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поделился своими ожиданиями от готовящихся в Женеве переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я не ожидаю никакого прорыва", - сказал Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам главы Госдепа, у Москвы и Вашингтона была возможность поразмышлять по итогам трех сессией переговоров по гарантиям безопасности, теперь же нужно понять, на каком этапе стороны находятся.

Американская делегация рассчитывает донести общую позицию США и их европейских партнеров.

Ранее в российском МИД сообщили, что в пятницу в Женеве Россия и США обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

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