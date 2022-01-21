МИД Казахстана заподозрил Европарламент в предвзятости

Ранее ЕП принял резолюцию по ситуации в республике

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в республике основана на необъективных выводах и носит предвзятый характер.

"Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане", - сказано в заявлении.

Там добавили, что считают неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования. Также в МИД страны уточнили, что евродепутаты не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений.

В резолюции из 27 пунктов, принятой ЕП большинством голосов, содержатся в том числе призывы "освободить произвольно задержанных граждан, прекратить политически мотивированные преследования, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам".

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