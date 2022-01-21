ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Казахстана заподозрил Европарламент в предвзятости

09:16
  • пятница
  • 21 января 2022

Ранее ЕП принял резолюцию по ситуации в республике

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в республике основана на необъективных выводах и носит предвзятый характер.
Назарбаев опроверг противостояние элит в Казахстане

"Вызывает озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане", - сказано в заявлении.

Там добавили, что считают неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования. Также в МИД страны уточнили, что евродепутаты не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений.

В резолюции из 27 пунктов, принятой ЕП большинством голосов, содержатся в том числе призывы "освободить произвольно задержанных граждан, прекратить политически мотивированные преследования, не препятствовать мирным собраниям, положить конец безосновательным арестам и пыткам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Европарламент
Европарламент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.