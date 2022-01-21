ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ сообщила о максимуме заболевших ковидом в мире

09:16
  • пятница
  • 21 января 2022

Всего зарегистрировано 336 790 193 случая COVID-19

Как сообщила в четверг вечером Всемирная организация здравоохранения, за сутки в мире было зарегистрировано более 3,7 миллиона заразившихся коронавирусом (3 777 104). Это самый высокий показатель за все время пандемии.
Назван фактор, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 336 790 193 случая COVID-19. Умерли 5 560 718 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен 12 января, когда в течение 24 часов заболели 3 525 914 человек. Отметка в 300 миллионов была пройдена 8 января.

Больше всего подтвержденных случаев в США - 67 437 353. Далее идут Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894) и Великобритания (15 506 754), передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19
Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.