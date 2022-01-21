ВОЗ сообщила о максимуме заболевших ковидом в мире

Всего зарегистрировано 336 790 193 случая COVID-19

Как сообщила в четверг вечером Всемирная организация здравоохранения, за сутки в мире было зарегистрировано более 3,7 миллиона заразившихся коронавирусом (3 777 104). Это самый высокий показатель за все время пандемии.

По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 336 790 193 случая COVID-19. Умерли 5 560 718 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен 12 января, когда в течение 24 часов заболели 3 525 914 человек. Отметка в 300 миллионов была пройдена 8 января.

Больше всего подтвержденных случаев в США - 67 437 353. Далее идут Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894) и Великобритания (15 506 754), передает ТАСС.

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