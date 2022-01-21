Пеле выписали из больницы после химиотерапии

Легендарный футболист прошел курс химиотерапии

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из больницы, передает Reuters.

"Он покинул больницу, его состояние стабильно", - сообщили в учреждении.

Там добавили, что легендарный бразильский спортсмен прошел курс химиотерапии.

Ранее СМИ сообщали, что Пеле провел несколько дней в клинике "Альберт Эйнштейн", где ему проводилось обследование для выявления новообразований. Согласно информации ESPN, у Пеле нашли опухоли в печени, кишечнике и легком.

Прежде бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Пеле - единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Признан лучшим футболистом 20 века, стал автором 1279 голов за карьеру.

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