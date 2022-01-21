В Минкульте Латвии собрались переучить местных русских

Выяснилось, что в стране есть разные взгляды на историю Второй мировой войны

Срочно поправить историю. А то русские ее неправильно понимают. Минкульт Латвии заметил, что в стране есть разные взгляды на историю Второй мировой войны. Латыши и русские не одинаково понимают ход войны. И вот создан план, как привести население к единомыслию.

"План включает меры по… информированию общественности о трагических событиях Второй мировой войны, включая мероприятия памяти жертв оккупационных режимов", - говорится в документе.

Именно так, во множественном числе! Кто в списке оккупантов, в Латвии каждая собака знает. Министерство культуры отмечает - в латвийском обществе по-прежнему самый высокий конфликтный потенциал сохраняют темы советской оккупации и Второй мировой войны. О фашистской оккупации, заметим, ни слова. На латышском портале Delfi местные националисты выступают с такими заявлениями: "Попытки обвинить латвийских легионеров в военных преступлениях нацистов и холокосте явно противоречат решениям Нюрнбергского трибунала".

То есть латышский легион СС, созданный в 1943 году с санкции Гитлера, никаким трибуналам неподсуден? А карательные операции против советских партизан? А расстрелы сотен мирных жителей в Ленинградской и Новгородской областях в 1943 и 1944 годах? А сражения с армией Войска польского в 1945 году? Заставили оккупанты? Вообще-то Латышский Легион СС носил название добровольческого. И сегодня ежегодные шествия ветеранов эсэсовцев в Риге – вполне себе респектабельное мероприятие.

А вот русскоязычное население Латвии эсэсовцев не понимает! 9 мая прошлого года полиция перекрыла доступ к памятнику Освободителям Риги. Тысячи людей пришли с цветами, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной. Им указали - цветы оставить на столе, нечего у монумента собираться. И опять не понимает русскоязычное население! Почему эсэсовцам собираться можно, а возложить цветы к памятнику тем, кто освобождал Латвию от фашистов, нельзя.

Темное русскоязычное население Латвии решено просвещать, как заявляет Министерство культуры. В планах – обеспечить развитие национального, основанного на солидарности, открытого и граждански активного общества.

У всякой солидарности и терпимости есть границы. И план уравнять в сознании людей эсэсовцев и тех, кто воевал против нацистов - плохой план. Русские в Латвии давно понимают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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