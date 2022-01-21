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"Никто не хочет анализировать": почему "Газпром" обвиняют в росте цен на газ

09:23
  • пятница
  • 21 января 2022

Никто в Европе не в состоянии признать ошибок, сказал Леонид Григорьев

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили, почему на Западе упорно обвиняют Россию в росте цен. Почему это происходит, если "Газпром" поставляет топливо по контрактам гораздо дешевле биржевых сделок? Могут ли эти обвинения быть использованы для усиления экономического давления на нашу страну? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"До 500 долларов поднялась цена на уходе американского и катарского газа в Азию. Ушел газ, но это рынок. И никто не возникал по этому поводу. Осенью была спекулятивная паника, привязка к опустевшим газохранилищам – это выдуманная вещь. На "Газпром" свалено только потому, что никто не хочет анализировать реальное устройство рынка, никто в Европе не в состоянии признать, что хоть что-то пошло не так", - сказал Леонид Григорьев, научный руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео.

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